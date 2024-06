“Nga Tetova në Gaza: Vajtim për djepat e zbrazët”

Në këtë aktivitet do të mbahet edhe një panel lidhur me çështjen palestineze dhe luftën izraelitë që po ndodh në Gaza. Në panel do të flasin edhe mysafirë nga Türkiye, si Tülay Gökçimen, aktiviste për të drejtat e njeriut, dhe Emine Çınar, eksperte për Kudsin.