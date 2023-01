OJQ-të publikojnë draftin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe

Sipas draftit, asociacioni do të ketë simbolet e veta të dizajnuara nga bordi i Asociacionit në përputhje me ligjet dhe me Kushtetutën e Kosovës.



Sipas këtij drafti statuti i Asociacionit/Bashkësisë është akti më i lartë juridik i Asociacionit/Bashkësisë i cili do të miratohej nga një kuvend themelues i Asociacionit/Bashkësisë, i përbërë nga anëtarët e votuar të kuvendeve komunale të komunave pjesëmarrëse në përputhje me Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës.