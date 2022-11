Parlamenti Evropian votoi për futjen e Kroacisë në zonën Schengen

Parlamenti Evropian ka dhënë miratimin që Kroacia të përfshihet në zonën Schengen të udhëtimit pa viza në Evropë.



Raporti i përgatitur në parlament lidhur me çështjen, u miratua me 534 vota pro dhe 53 kundër. Në këtë mënyrë Parlamenti Evropian ka miratuar heqjen e kontrolleve të kufijve të brendshëm mes Kroacisë dhe anëtarëve të zonës Schengen.



"Shengeni e ka pritur Kroacinë. Populli kroat e ka pritur dhe tani ka ardhur ai moment", tha raportuesi për hyrjen e Kroacisë në zonën Schengen, Paulo Rangel, në debatin e Parlamentit Evropian për këtë çështje.



Nënkryetari i Komisionit Margaritis Schinas theksoi se Kroacia, Bullgaria dhe Rumania meritojnë dhe përmbushin gjithçka që është e nevojshme për të hyrë në zonën më të madhe pa kontrolle të kufijve të brendshëm në botë.



"Tani është koha që BE-ja të bëjë atë që duhet të bëjë dhe të thotë vetëm një fjalë: mirë se erdhe", tha Schinas, duke theksuar se zona Schengen është "xhevahiri në kurorën" e integrimit evropian.



Ai theksoi se Kroacia i kaloi të gjitha vlerësimet dhe testet me "notat më të mira", dhe vlerësoi veçanërisht krijimin e një mekanizmi të pavarur për monitorimin e veprimeve të policisë në kufi.



Këshilli Evropian më 9 dhjetor 2021 njoftoi se Kroacia ka përmbushur kushtet e nevojshme për anëtarësim në Schengen.



Parlamenti në raportin e miratuar i bëri thirrje Këshillit Evropian të vazhdojë procesin dhe të japë vendimin përfundimtar lidhur me heqjen e kontrolleve kufitare.



Vendimi përfundimtar lidhur me çështjen duhet të merret unanimisht nga Këshilli Evropian i cili përbëhet nga vendet e Bashkimit Evropian.



Aktualisht në zonën Schengen ndodhen 26 vende, të cilat në përjashtim të Bullgarisë, Rumanisë, Kroacisë, Administratës së Qipros Greke dhe Irlandës, përfshijnë vendet anëtare të BE-së si dhe Norvegjinë, Islandën, Zvicrën dhe Lihtenshtajnin që nuk janë anëtare të BE-së. Zona Schengen funksionon vetëm me kufij të jashtëm, pa kufi mes shteteve anëtare.



Parlamenti Evropian ka dhënë mbështetjen që zonës Schengen t'i bashkohet edhe Bullgaria dhe Rumania.