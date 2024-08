Qeveria e Kosovës: Ura në Mitrovicë duhet të hapet

“Ne, përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, SHBA-së, së bashku me BE-në në Kosovë, u takuam me kryeministrin Kurti për ta informuar se qeveritë tona në konsultim me NATO-n nuk mund të mbështesin asnjë ndryshim të statusit aktual të urës në Mitrovicë për momentin”, tha Hovenier në një deklaratë të shkurtër për media.