Raport: Rusia, ndikuese në dialogun Kosovë-Serbi

Që nga fillimi i dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian (BE), Rusia ka pasur ndikim në këtë proces, thotë raporti i Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED), i prezantuar me titullin “Ndikimi i Rusisë në Dialogun Kosovë-Serbi”.