Raportohen 63 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve në Kosovë

Sipas AGK-së komunat që prijnë me më së shumti raste të sulmeve dhe kërcënimeve të raportuara janë Prishtina me 22 raste, Zveçani dhe Leposaviqi me nga 13 raste. Teksa, komunat e tjera që janë raportuar rastet janë: Gjakova - 2 raste, Prizreni - 4 raste, Mitrovicë e Veriut - 1 rast, Fushë Kosova - 1 rast, Shtimja - 3 raste, Kamenica -1 rast dhe Zubin Potoku - 2 raste.