Rutte: Siguria e BeH-së me rëndësi, ne nuk do të lejojmë kërcënimin e paqes

“NATO-ja vazhdon bashkëpunimin e plotë me Bashkimin Evropian përmes zbatimit të programit EUFOR ALTHEA dhe mbështetjes plus për procesin e Berlint. Siguria e BeH-së është e rëndësishme për rajonin dhe aleatët tanë dhe ne nuk do të lejojmë që paqja e fituar me vështirësi të rrezikohet. Unë kam besim tek të gjithë politikanët në vendin tuaj që të punojnë në mënyrë konstruktive në frymën e pajtimit dhe të ruajnë stabilitetin e institucioneve shtetërore. Unë besoj se ky është çelësi për stabilitetin e qëndrueshëm të vendit tuaj dhe përmbushjen e nevojave të popullit tuaj”, tha Rutte.