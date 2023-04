Sa para merr rajoni nga BE-ja dhe diaspora?

Kjo paraqet një rritje prej 11 për qind krahasuar me vitin 2020 kur u dërguan 34 miliardë euro. Krahasuar me vitin 2015, flukset hyrëse nga BE-ja drejt vendeve që nuk janë pjesë e Unionit u rritën me 47 për qind. Këto përllogaritje përfshijnë edhe tri vende nga rajoni: Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut.