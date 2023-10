Samiti Digjital i Ballkanit Perëndimor: Krijimi i një komuniteti digjital

“Në praktikë, kjo do të thotë që të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhëtojnë drejt BE-së do të paguajnë kosto më të ulëta roaming, por do të thotë gjithashtu që të gjithë miqtë dhe të afërmit tuaj, në fakt diaspora që jeton në BE, kur të vijnë në rajon, gjithashtu do të paguajë çmime më të ulëta të transferimit të të dhënave në roaming. Madje, kjo ulje çmimi shkon deri në 99%”, tha Mallinda Bregu – sekretarja e përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunimin Rajonal. Steliana Nedera – përfaqësuese rezidente e UNDP-së në BeH, tha se duhet bërë shumë përpjekje dhe punë për të ngritur operacionin në një nivel të ri, nivelin e digjitalizimit.