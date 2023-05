Sarajeva përkujton 1.601 fëmijet e vrarë gjatë rrethimit 1992-1995

“Për këtë, sot këtu në kor do të jenë prezentë 1.601 fëmijë. Kjo është një simbolikë sepse ky është numri i fëmijëve të vrarë gjatë rrethimit të qytetit dhe është një shfaqje universale me mesazh, posaçërisht për Prokurorinë e Bosnjë e Hercegovinës e cila nuk ka ngritur asnjë aktakuzë në tri dekadat e fundit dhe as që kanë ndjekur penalisht ose dënuar ata që kanë kryer krime të tilla brutale mbi popullatën më të re të këtij qyteti”, tha Grabovica.