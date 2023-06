Seanca e përbashkët e Kroacisë dhe BeH-së: Mbështetje Sarajevës drejt BE-së

“Ne po jetojmë në një kohë të rrethanave të ndryshuara gjeopolitike, para së gjithash, të shkaktuara nga pandemia COVID-19, por mbi të gjitha nga agresioni rus kundër Ukrainës, i cili u solli vendeve tona, por edhe Evropës dhe gjithë botës në kontekstin e krizës energjetike dhe ushqimore, presione inflacioniste. Procesi i hyrjes së Bosnjë e Hercegovinës në Bashkimin Evropian është më i rëndësishëm se kurrë më parë, në mënyrë institucionale dhe të përshpejtuar. Ne do të mbështesim Bosnjë e Hercegovinën në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, do të mbështesim përmirësimin e marrëdhënieve tuaja edhe me Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut”, theksoi Plenkoviq.