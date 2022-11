Skandal i përgjimeve: Greqia do të ndalojë shitjen e programeve për spiunim

“Ne do të vazhdojmë me një ndalim universal për shitjen e softuerit të paligjshëm në Greqi, një akt që do ta bëjë Greqinë vendin e parë në Evropë që ndalon qarkullimin e softuerëve me qëllim të keq në territorin e saj,” u tha gazetarëve zëdhënësi i qeverisë Giannis Oikonomou në një konferencë për shtyp të hënën, duke shtuar se një projektligj do të paraqitet së shpejti në parlament.