Skandali i përgjimeve në Greqi: Emra të ri në listën e vëzhgimeve

Emra të rinj u janë shtuar emrave që dyshohet se u janë "përgjuar" telefonat në Greqi nëpërmjet programit spiun "Predator”.

Në listën e re të publikuar nga gazeta "Documento" në mesin e atyre për të cilët pretendohet se janë përgjuar me programin spiun janë përfshirë shumë emra të tillë si ish-kreu i Policisë së Greqisë, Michalis Karamalakis, prokurorja përgjegjëse për Shërbimin Informativ Grek, Vasiliki Vlachou, ministrja e Arsimit dhe Çështjeve Fetare, Niki Kerameus dhe zëdhënësi i Qeverisë së Greqisë, Giannis Oikonomou.



Zëdhënësi i Qeverisë së Greqisë, Oikonomou në një deklaratë ka mohuar pretendimet dhe ka mbrojtur idenë se këto pretendime po hetohen nga gjyqësori.



Shtypi grek ka bërë të ditur se delegacioni përkatës i Parlamentit do të mblidhet ditën e hënë për të diskutuar pretendimet në lidhje me skandalin e përgjimeve.



Skandal më i madh se Watergate në ShBA



Skandali i përgjimeve në Greqi është më i madh se skandali Watergate në SHBA, sipas raportueses së Komitetit Hetimor të Parlamentit Evropian për softuerin spiun Pegasus dhe softuerëve të tjerë të spiunazhit (spyware).

"Megjithëse, qeveria konservatore e Nea Dimokratia (ND) pretendon se nuk ka asnjë provë të prekshme që vërteton se ajo ishte e përfshirë në përgjimin e dhjetëra politikanëve, biznesmenëve dhe gazetarëve, prova ka", tha Sophie in 't Veld, raportoi e përditshmja "Avgi", duke cituar transmetuesin publik gjerman DW.

Ajo tërhoqi vëmendjen se edhe zyrat e Intellexa, kompania që tregtonte spyware-in izraelit Predator që u përdor në operacionet e përgjimit në vend, nuk u kontrolluan nga policia. 4 gusht



Më 8 gusht, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis pranoi se politikani i opozitës Nikos Androulakis ishte përgjuar nga agjencia e inteligjencës greke, por mohoi të kishte njohuri për operacionin.



Skandali doli për herë të parë më 4 gusht, kur Panagiotis Kontoleon, në atë kohë kreu i Shërbimit Informativ Kombëtar (EYP), deklaroi para Komisionit parlamentar se Agjencia e Inteligjencës kishte spiunuar gazetarin financiar, Thanasis Koukakis.



Më 5 gusht, Kontoleoni, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të zyrës së kryeministrit, Grigoris Dimitriadis, dhanë dorëheqje.



Hetimet parlamentare filluan pasi Androulakis u ankua te prokurorët e lartë për një përpjekje për të hakuar telefonin e tij celular me softuerin e spiunazhit Predator.



Kohët e fundit, "Documento" publikoi një listë me 33 persona të dyshuar të spiunuar nga EYP me urdhër të drejtpërdrejtë nga Dimitriadis, duke përfshirë ministrin e Jashtëm Nikos Dendias, zëvendës ministrin e Mbrojtjes Nikos Hardalias, ministrin e Zhvillimit Adonis Georgiadis, ministrin e Punës Kostis Hatzidakis, ministrin e Financave Christos Staikouras, ish-kryeministrin Antonis Samaras, ish-ministrin e Rendit Publik Michalis Chrysochoidis dhe ish-këshilltarin e Sigurisë Kombëtare, Alexandros Diakopoulos.



Partitë opozitare për skandalin fajësuan Mitsotakisin dhe kërkuan që qeveria e tij të shpallë zgjedhje të parakohshme, gjë të cilën ai e kundërshton.



Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian po monitorojnë nga afër zhvillimet në lidhje me skandalin.



Ndryshe, Komiteti i Parlamentit Evropian më 8 nëntor e prezantoi raportin draft mbi dyshimet për keqpërdorimin e një softueri mercenar izraelit Pegasus nga qeveritë e disa vendeve anëtare të BE-së për të spiunuar qytetarët e vet.



“Abuzimi me spyëare nuk cenon vetëm të drejtën e privatësisë së individëve. Ajo minon demokracinë dhe institucionet demokratike fshehurazi. Hesht opozitën dhe kritikët, eliminon llogaridhënien dhe ndikon mbi shtypin e lirë dhe shoqërinë civile. Shërben edhe më tej për të manipuluar zgjedhjet”, thuhet në raportin e përgatitur nga komiteti PEGA i Parlamentit Evropian.