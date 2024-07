Sllovenia, Kroacia dhe Serbia janë goditur nga një stuhi e fortë

Një stuhi me reshje të dendura shiu të shoqëruar me bubullima ka goditur edhe Serbinë mbrëmë. Në kryeqytet ka rënë shi i dendur i shoqëruar me bubullima. RHMZ-ја paralajmëroi më herët se retë e forta konvektive nga zona e Sremit po lëvizin drejt Beogradit në perëndim dhe se në afërsi të Beogradit priten reshje intensive me bubullima.