TIKA mbështet prodhuesit e qumështit në Dragash të Kosovës

"Në kuadër të projektit, ne synojmë të sigurojmë që fermerët tanë të angazhuar në prodhimin e qumështit të prodhojnë në kushte higjienike, të rrisin cilësinë e prodhimit të qumështit dhe të kujdesen në sigurinë ushqimore. Njëkohësisht do të sigurojmë rritjen e të ardhurave të prodhuesve të qumështit. Pas shpërndarjes këtu, do të ofrohet trajnim për këta fermerë nga Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovës. Ne synojmë të maksimizojmë përfitimin e nxjerrë nga ky projekt me trajnimin që do të ofrohet", tha ajo.