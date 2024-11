Tiranë, mbahet Kuvendi i parë Kombëtar për gjuhën shqipe

“Për herë të parë qeveria shqiptare do të financojë, Programin e parë “Mësues për Greqinë” për mësimin e gjuhës shqipe në diasporë, duke shpërblyer financiarisht me dhjetëra mësues që mësojnë shqip shqiptarët në diasporë. Kjo nismë e kthyer tashmë në një vendim të qeverisë, do të përbëjë dhe bazën për mundësinë e shtrirjes edhe në vende të tjera ku mësimi i shqipes vijon në mënyrë vullnetare, me një përkushtim për t’u admiruar nga shoqatat atdhetare në mërgatë”, deklaroi Manastirliu.