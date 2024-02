Varhelyi: Tregu i BP-së në BE përpara integrimit të plotë të shteteve

“Ky plan do të funksionojë nëse do të zbatoni rregullat e BE. Nëse ju i pranoni të gjitha këto rregulla, dhe kështu mund të bëheni pjesë e tregut të vetëm europian përpara se të bëheni anëtarë me të drejta të plota të BE”, bëri të ditur Varhelyi”, deklaroi Komisari i BE-së për Zgjerim.