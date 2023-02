Vuçiq: Mbi të gjitha ta ruajmë paqen, nuk heqim dorë nga Asociacioni

Politika e Serbisë lidhur me çështjen e Kosovës do të jetë që me çdo kusht dhe në çdo mënyrë të ruhet paqja dhe stabiliteti. Kështu u shpreh presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në raportimin e tij para deputetëve në Parlamentin e Serbisë për çështjen e Kosovës.