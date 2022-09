Vuçiq paralajmëron kërcënimin e Luftës së Dytë Botërore

Komplikime të mëtejshme ka të ngjarë në marrëdhëniet e Rusisë dhe Kinës me Perëndimin, thotë Aleksandar Vuçiq Në një ose dy muaj, bota mund të hyjë në një konflikt të përmasave të papara që nga Lufta e Dytë Botërore, tha të martën presidenti serb Aleksandar Vuçiq. Në një intervistë me transmetuesin publik serb Radio Televizioni i Serbisë, Vuçiq tha se “konflikti në Ukrainë mund t’i afrohet një lufte të madhe.” “Unë supozoj se nga faza e një operacioni special ushtarak po i afrohemi një lufte të madhe dhe tani pyetja është se ku janë kufijtë dhe nëse do të shkojmë pas një kohe, ndoshta pas një muaji ose dy, në një konflikt të madh botëror, të tillë që nuk e kemi pasur që nga Lufta e Dytë Botërore,” tha ai.

Vuçiç, i cili ndodhet në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, tha se pret komplikime të mëtejshme në marrëdhëniet e Rusisë dhe Kinës me Perëndimin. “Unë pres që gjithçka që do të shohim në periudhën e ardhshme do të ndërlikojë më tej marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Rusisë, por edhe midis Perëndimit dhe Kinës,” tha ai. Tensionet Sebi-Kosovë

Vuçiq tha se një vend tjetër ka vendosur të tërheqë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Muajin e kaluar, Vuçiq pretendoi se shtatë vende po anulonin njohjen e tyre të Kosovës si shtet i pavarur. Kosova shpalli pavarësinë e saj nga Serbia në vitin 2008, me shumicën e shteteve anëtare të OKB-së, përfshirë ShBA-në, Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë dhe Türkiye-n, duke e njohur atë si një vend autonom të veçantë nga fqinji i saj. Serbia vazhdon ta shohë Kosovën si territorin e saj, ndërsa Rusia dhe Kina janë ndër vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.