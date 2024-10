Zyrtarët serbë e kundërshtojnë zgjedhjen e Piculas si raportues të PE-së

Në një intervistë për RTL kroate, Picula iu referua reagimeve të lartpërmendura të lidershipit shtetëror serb, duke thënë: “Sigurisht që do të përpiqem të merrem me problemet, me çdo gjë që është negative, por sigurisht që nuk do të merrem me njerëz, pavarësisht se cilët janë ata dhe çfarë qëndrimi kanë ndaj meje. Do të përpiqem, mbi të gjitha, të komunikoj bazuar në fakte. Shpresoj në bashkëpunim të mirë, por jam gjithmonë gati për situata të ndryshme”.