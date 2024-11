E ngecur në Egjipt, e mërguar nga Gaza: A do të kthehem vallë në shtëpi?

Nuk ka asnjë ekuivalent në anglisht me fjalën arabe ma’jaat. Fjalori thotë “uri”, por është më shumë se kaq. Askush nuk mund ta imagjinojë domethënien e urisë në vitin 2024 dhe askush nuk mund të imagjinojë se fëmijët do të vdesin nga uria dhe njerëzit do të vriten duke kërkuar ushqim.