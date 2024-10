Ekstremistët izraelitë ëndërrojnë  "Izraelin e Madh" pa palestinezë

"Në më pak se një vit, ju do të dëshmoni hyrjen e hebrenjve në Gaza dhe largimin e arabëve nga Gaza. Ata kanë humbur të drejtën e tyre për të qenë në këtë vend të shenjtë", tha ajo. E pyetur për kufijtë e një "Izraeli të Madh", Weiss tha se ai do të shtrihej "nga Eufrati në Nil", duke argumentuar se "këto janë tokat e premtuara...Kur do të ndodhë kjo? Sa më shpejt, aq më mirë".