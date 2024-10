Kancelari gjerman Olaf Scholz do të vizitojë Türkiyen më 19 tetor njoftoi qeveria e vendit.

Zëdhënësi i qeverisë gjermane, Wolfgang Büchner, në një konferencë për shtyp të mbajtur në Berlin, deklaroi se kancelari Scholz do të vizitojë Türkiyen fundjavën e ardhshme dhe se do të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdoğan në Istanbul më 19 tetor.