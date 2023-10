Presidenti i Brazilit kritikon OKB-në për Gazën

Duke iu referuar Hamasit dhe Hezbollahut, Lula da Silva tha: "Ne ende duhet të flasim me Kinën, Afrikën e Jugut dhe Katarin, me sa duket ata kanë dialog me ta (Hamasin dhe Hezbollahun). Duhet të sigurohet korridori humanitar, ushqimi, ilaçet dhe energjia elektrike dhe fëmijët nuk duhet të vriten më”.