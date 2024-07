Presidenti turk Erdoğan apelon për mbështetje të paqes në Siri

Lidhur me takimin e mundshëm me presidentin sirian Bashar al-Assad, diçka që ai ka lënë të kuptohet ditët e fundit, Erdoğan tha: "Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan po punon me homologun e tij sirian për të përcaktuar një udhërrëfyes, ne do të ndërmarrim hapa në përputhje me rrethanat."