Shtëpia e Bardhë: Negociatat e armëpushimit në Gaza do të vazhdojnë nesër

“Në të kaluarën, ka funksionuar shumë ngjashëm me atë se si po funksionon sot në Doha, ku ndërmjetësit do të ulen dhe do të diskutojnë, do të përpunojnë gjërat dhe pastaj ata ndërmjetës do të jenë në kontakt me Hamasin dhe pastaj liderët e Hamasit në Doha do të komunikojnë drejtpërdrejt me z. Sinwar për përgjigjet përfundimtare”, tha Kirby.