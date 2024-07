Takimi me Netanyahun: Biden thekson urgjencën e armëpushimit të Gazës

"Unë e kam bërë të qartë shqetësimin tim të madh për situatën e rëndë humanitare atje, me mbi dy milionë njerëz që përballen me nivele të larta të pasigurisë ushqimore dhe gjysmë milioni njerëz përballen me nivele katastrofike të pasigurisë akute ushqimore", u tha Harris gazetarëve pas takimit me dyer të mbyllura me Netanyahun.