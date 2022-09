TOP 10 video lojërat, nuk kryeson e famshmja Elden Ring

Mund të jetë e vështirë të besohet, por po, ka pasur video lojëra të tjera përveç Elden Ring këtë vit. Është e rrallë që një lojë e vetme të dominojë bisedën për aq kohë sa Elden Ring bëri gjatë gjysmës së parë të vitit 2022, por është gjithashtu e rrallë që një lojë të na japë kaq shumë për të folur dhe menduar. Elden Ring është një triumf i vërtetë dhe një nga lojërat më të mëdha në kujtimet e fundit. Por çuditërisht sipas revistës mujore digjitale Paste Magazine nuk është renditur si loja më e mirë e vitit deri tani.

Nëse ju pëlqen aksioni i kalibruar në mënyrë të përsosur dhe estetika e adhurueshme e Nintendo-s së raftit të lartë, “Kirby and the Forgotten Land” është loja për ju. Nëse doni ta shtyni veten në skajin e aftësive tuaja me prova jashtëzakonisht të shpejta kohore dhe platformë të rrezikshme, duhet të shkoni të shkarkoni Neon White menjëherë. Dhe nëse doni të mbani mend se lojërat mund të jenë një medium narrativ i fuqishëm dhe perceptues, i aftë për të treguar histori në mënyra që asnjë formë tjetër arti nuk mundet, ju i detyroheni vetes të shikoni NORCO dhe Citizen Sleeper dy prej lojërave më të mira që janë luajtur deri tani për këtë vit.

Pavarësisht se për çfarë jeni, 2022 ka lojën për ju. Dhe këtu janë më të mirat nga më të mirat.

TOP 10 lojërat digjitale

Sipas revistës mujore digjitale Paste Magazine në vendin e parë rradhitet NORCO, lojë kjo e cila mund të luhet në kompjuter.

Në vendin e dytë Neon White, e cila mund të luhet me Switch në kompjuter.

Vendin e tretë e ka zënë Citizen Sleeper që mund të luhet në platforma të ndryshme si kompjuter, Switch, Xbox One, Xbox series X/S, më pas vjen loja shumë e përfolur Elden Ring që mund të luhet në kompjuter, Play Station 4 dhe 5, Xbox One dhe Xbox series X/S, ndërsa top 5-shen e rrumbullakson video loja Tunic, që njëashtu mund të luhet në kompjuter, Xbox One dhe Xbox series X/S.

Janë edhe 5 video lojëra tjera që e përbëjnë top 10-shen.

E gjashta renditet Horizon Forbidden West që mund ta hasim në Playstation 4 dhe 5, e shtata Kirby and the Forgotten Land në Switch, nën tetë video lojëra Olli Olli World të cilën adhuruesit e kësaj loje mund ta luajnë në këto platforma: kompjuter, Play Station 4 dhe 5, Xbox One dhe Xbox series X/S, e nënta është video loja Teenage Mutant Ninja Turtles që haset në kompjuter, Switch, Play Station 4 dhe Xbox One.

E Fundit për nga lojërat më të preferuara të Top gjysmën e parë të vitit 2022, renditet Sol Cresta që mund të luhet në kompjuter, Switch dhe Play Station 4.