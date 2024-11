Mbahet takimi i Komisionit Parlamentar të Stabilizim-Asociimit BE-Shqipëri

"Është shumë e rëndësishme për ne që të shikojmë gjitha sfidat që kemi përpara. Problemet e ndryshme që do të diskutojmë do të fokusohen tek kjo temë e veçantë (anëtarësimi i Shqipërisë në BE). Rruga drejt së ardhmes është rruga drejt Evropës. Ne duhet të punojmë me vendosmëri, të punojmë së bashku për të arritur këtë objektiv", tha Tarquinio.