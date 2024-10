Shqipëri, përjashtimi i deputetëve opozitarë krijon tensione para Kuvendit

Për shkak të tensioneve në seancën e kaluar, Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën pranë Kuvendit të Shqipërisë përjashtoi nga punimet e Kuvendit 24 deputetë të opozitës, prej tyre 3 me dy muaj, 20 deputetë me 40 ditë dhe një deputet me 10 ditë.