Vuçiq dhe Macron firmosin marrëveshjen për blerjen e 12 avionëve Rafale

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka filluar vizitën dyditore në Serbi me një takim me homologun serb Aleksandar Vuçiq pasditen e sotme. Vuçiq dhe Macron, mes të tjerash, firmosën marrëveshjen për shitjen e 12 avionëve Rafale, të cilat do t’i kushtojnë Serbisë 2,7 miliardë euro.