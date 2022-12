Mësohen dy ballafaqime tjera të 1/8 së finales në Katar

Por, fantazisti i Manchester United nuk pati shënjestrën e duhur dhe në këtë formë pjesa e parë u mbyll me shifrat 0-0. Në pjesën e dytë, Australia arriti të konkretizonte shansin e saj nëpërmjet Leckie që shënoi golin në minutën e 60-të. Një gol që mbeti në fuqi deri në fundin e ndeshjes me Australinë që me gjashtë pikë kualifikohet si e dyta e grupit pas Francës.