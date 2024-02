Biden: Izraeli e humb mbështetjen ndërkombëtare nëse vazhdon agresionin

"Izraeli ka gëzuar mbështetje dominuese të shumicës dërmuese të shteteve. Nëse kjo vazhdon me këtë qeveri tepër konservatore që ata kanë, me (ministrin e Sigurisë Kombëtare Itamar) Ben-Gvir dhe të tjerët, ata do të humbasin mbështetjen nga e gjithë bota dhe kjo nuk është në interesin e Izraelit", tha Biden në një intervistë të drejtpërdrejtë në NBC.