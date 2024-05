Gjenocidi, Türkiye bashkëngjitet në lëndën në GjND kundër Izraelit

“Ne do të këmbëngulim me vendosmëri për të siguruar që Izraeli, tashmë i dënuar në ndërgjegjen e njerëzimit, të përballet me pasoja ligjore për veprimet e tij. Për 75 vjet, aparteidi i Izraelit, 56 vjet okupim dhe 16 vjet politikat e bllokadës kundër Palestinës kanë synuar kolonizimin dhe aneksimin e tokave palestineze, duke krijuar një regjim që lejon kolonët e paligjshëm të shkelin të drejtat themelore të popullit palestinez”, thotë profesor Cuneyt Yuksel, Kryetar i Komisionit të Drejtësisë të Asamblesë së Madhe Kombëtare të Türkiyes.