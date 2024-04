Hamasi: Atë që Izraeli nuk e arrin me gjenocid, as me negociata dot jo

Anëtari i Byrosë Politike të Hamasit, Basim Naim, ka lëshuar një deklaratë me shkrim në lidhje me negociatat indirekte që po zhvillohen në Kajro, kryeqyteti i Egjiptit, në lidhje me armëpushimin dhe shkëmbimin e të burgosurve me Izraelin.