Shkup, mbahet paneli "Gaza: Viktimat e njerëzimit dhe të së ardhmes"

"Sot do të kemi katër panele ku do të marrin pjesë akademikë, artistë, gazetarë, studiues të rinj, si dhe miqtë tanë që janë në master dhe doktoraturë. Do të shqyrtojmë se çfarë parashikoi dhe bëri media në këtë proces. Do të trajtojmë çështjen Gaza-Palestinë në aspektin historik. Përveç kësaj, do të ketë një prezantim të një artisti se si duhet trajtuar kjo çështje në jetën publike", tha Abdula.